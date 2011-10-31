ДТП на трасі Житомир-Чернівці: двоє загиблих, серед постраждалих - 4 дітей

У Хмельницькій області під час дорожньо-транспортної пригоди загинуло подружжя, ще шестеро осіб отримали травми.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ МВС України, 30 жовтня о 18.00 на 235-му км автодороги Житомир-Чернівці, поблизу с.Міцівці Дунаєвецького району, сталося лобове зіткнення двох легкових авто. Водій автомобіля MAZDA 6, виконуючи маневр обгону, виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автомобілем DACIA LOGAN.

Внаслідок ДТП 52-річний водій автомобіля DACIA та його 51-річна дружина загинули на місці пригоди. Їхня 15-річна онука з тілесними ушкодженнями госпіталізована до лікарні.

Також у ДТП були травмовані водій автомобіля MAZDA та четверо пасажирів цього транспортного засобу, серед яких троє 13-річних дітей.

Триває розслідування обставин аварії.