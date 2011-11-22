Лайза Мінеллі перечепилася за собаку і зламала ногу в трьох місцях

Уславлена американська артистка і співачка Лайза Мінеллі отримала потрійний перелом ноги, перечепившись за власного собаку, передає інтернет-портал TMZ, що спеціалізується на новинах про знаменитостей.



У минулі вихідні Лайза Мінеллі з'явилася на одному з концертних майданчиків Нью-Йорка в кріслі-каталці, права нога зірки була в гіпсі.



"Я зламала ногу в трьох місцях. Не знаю, як таке можливо, але я примудрилася затнутися за власного собаку і зламати ногу", - наводить її слова РІА "Новости".



Порода і габарити собаки, що стала винуватицею важкої травми, не уточнюються.

2000 року актриса перенесла важку форму вірусного енцефаліту. Лікарі припускали, що після цього вона не зможе ходити, проте в 2001 році Лайза Мінеллі повернулася на сцену. Після цього вона мала ще кілька операцій на стегні і колінному суглобі.



Актриса зажила всесвітньої популярності після того, як в 1972 році відбулася прем'єра фільму Боба Фосса "Кабаре", в якому Лайза Мінеллі зіграла головну роль співачки Саллі Боулз. Крім слави, ця картина принесла їй премії "Оскар" і "Золотий глобус", нагороду Британської кіноакадемії.



З 2001 по 2008 роки Мінеллі брала участь у концертах, знімалася в епізодичних ролях у кількох телевізійних серіалах. 2008 року вона повернулася на Бродвей з новим сольним концертом "Lizas at the palace!".



На голлівудській Алеї слави є зірка Лайзи Мінеллі.



Вона чотири рази була заміжем: за сценаристом Пітером Алленом, продюсером і режисером Джеком Хейлі, скульптором Марком Гіро і телепродюсером Девідом Гесте. Крім того, у неї були позашлюбні стосунки з Шарлем Азнавуром, Мартіном Скорсезе, Михайлом Баришниковим та іншими.