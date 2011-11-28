Бербери вимагають визнати їх мову офіційно

За Каддафі тамазихт був під забороною

У столиціЛівіїТріполібільше п'ятисотберберів-амазигівпровеливже другийзатри днімаршпротесту звимогоюпредставництвавновомууряді та офіційноговизнанняїхньої мови.



Під час42-річного правлінняМуамараКаддафі -вихідця зарабізованогоберберськогоплемені-амазигамбулозабороненопублічновиступати івидаватиматеріалиїхньою мовою-тамазихт.



Бербери(самоназва-амазиг) становлятьблизько 10відсотківшестимільйонногонаселенняЛівії, близькотретини знихговорять рідноюмовою.УМарокко,депонад 17 млнмовців, берберськамова, згідноконституціївід 1 липня2011 рік,стала офіційноюнарівніз арабською.

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