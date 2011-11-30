Викрадачі спеціалізувалися на BMW X-5

Співробітники міліції затримали злочинну групу, яка спеціалізувалася на викраданнях позадорожників марки BMW серії X-5.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Одеського міського відділення міліції.

Організував серію автовикрадень раніше судимий 43-річний одесит, який вже провів 14 років у місцях позбавлення волі, з двома поплічниками – 21-річним студентом вузу і 36-річним жителем міста, які мали певні технічні навички.

Члени злочинної групи діяли за чітко розподіленими ролями, уточнили в міліції. Зокрема, «студент в позаурочний час займався підбором та орендою гаражів для викрадених машин, а також їх перегоном покупцям, а другий спільник ватажка групи нейтралізовував протиугінні пристрої позадорожників, що не заважало йому числитися дисциплінованим працівником фірми з установки пластикових вікон».

Як встановлено слідством, члени злочинної групи проникали в салон автомобілів шляхом «спилювання дверних ручок: за допомогою спеціального електронного пристрою прочитувалася інформація, потім бортові комп'ютери перезавантажувалися і мотори автомобілів заводилися, що дозволяло викрадачам перегонити їх в орендовані гаражі».

При проведенні обшуків у злочинців вилучено ключі від орендованих гаражів, фотоапарат одного з потерпілих, ноутбук з фотографіями машин і пропозиціями про їх продаж, чіп для прочитування електронного коду замка запалювання, а в гаражах виявлено два недавно викрадені автомобілі. За даними слідства, злочинна група шукала покупців автомобілів через інтернет .

Щодо автовикрадачів порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Ведуться слідчі дії з метою перевірки причетності членів групи до аналогічних злочинів.