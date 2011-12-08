Сьогодні в інформаційному агентстві УНІАН в рамках Лабораторії “Зроби себе сам” пройде семінар “Як капелюшок може змінити життя?”.

Семінар проведе Ілона ЩАСЛИВА – лялькарка, дизайнер, власниця Студії Щасливих Капелюшків.

Під час семінару І.ЩАСЛИВА розповість про історію виникнення Студії Щасливих Капелюшків: автор поділиться позитивними сторонами творчої професії та поінформує про підводні камені роботи фрілансера.

І.ЩАСЛИВА розповість про філософію капелюшка - це допоможе учасникам тренінгу у створенні власного образу, як урочистого, так і повсякденного. Дизайнер надасть професійні стилістичні поради гостям семінару.

Також вона проведе для учасників майстер-клас із виготовлення декоративних квітів, які можна використовувати як прикраси для капелюшків або ж носити як самостійний аксесуар.

Докладніше про семінар можна прочитати тут.

Як повідомлялося, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН у березні цього року. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими, йшлося у матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю»,опублікованому на сайті УНІАН 17 березня.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.