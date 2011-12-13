100 найсексуальніших жінок

На друге місце топ-листа потрапила американська кіноактриса, секс-символ 1970-х років Ракель Велч (вона грала в таких фільмах, як "Мільйон років до нашої ери", "Засліплений бажаннями", "Сто гвинтівок" та інших). Третій рядок упорядники рейтингу віддали Мерилін Монро, яка регулярно потрапляє в такі списки.

Перша десятка найсексуальніших жінок за версією Men`s Health виглядає так:

1. Дженніфер Еністон

2. Ракель Велч

3. Мерилін Монро

4. Брітні Спірс

5. Мадонна

6. Урсула Андресс

7. Бетті Пейдж

8. Памела Андерсон

9. Джейн Фонда

10. Анджеліна Джолі.

Також до рейтингу включені актриси Шерон Стоун і Скарлетт Йоханссон (11-е і 12-е місця), модель, продюсер і телеведуча Анна Ніколь Сміт (17), актриса Моніка Белуччі (21), тенісистка Анна Курнікова (29), актриса Софі Лорен (47), модель Тайра Бенкс (63), актриса Одрі Хепберн (82), порноактриса Саша Грей (85), співачка Доллі Партон (92), співачка Тіна Тернер (99) і актриса Кетрін Бах (100).

З повним списком можна ознайомитися на сайті журналу.