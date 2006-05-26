Водій-пенсіонер, збивши насмерть жінку та двох її дітей, наклав на себе руки

Учора близько 8.40 у селі Новомихайлівка Мар’їнського району Донецької області автомобіль виїхав на зустрічну смугу і збив трьох пішоходів - жінку та двох її маленьких доньок, які перебували на проїзній частині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, з місця події водій зник. Мати (1982 р.н.) та її п’ятирічна донька загинули на місці ДТП. Лікарям не вдалося врятувати життя ще однієї - двохрічної дитини. Дівчинка померла по дорозі у лікарню.

Працівники Державтоінспекції розпочали розшук зловмисника, і вже через кілька хвилин поблизу села Олександрівка було виявлено автомобіль „ВАЗ-21093” з характерними для дорожньо-транспортної пригоди ушкодженнями. Водія у салоні не було. Працівники ДАІ розпочали обстеження прилеглої території і в лісосмузі знайшли чоловіка, який наклав на себе руки. Водієм виявився пенсіонер з Донецька (1929 р.н.).