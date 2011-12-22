Укравтодор обійшов Дніпропетровськ з півдня

Державна служба автомобільних доріг України ("Укравтодор") завершила будівництво південного обходу Дніпропетровська на автомобільній дорозі М-04 Знам’янка - Луганськ - Ізварине.

Як повідомляє УНІАН «Укравтодор», офіційна церемонія відкриття руху автотранспорту відбудеться 22 грудня.

Південний обхід навколо Дніпропетровська з'єднає між собою Криворізький і Запорізький транзитні потоки і дасть змогу вивести за межі міста значну кількість автотранспорту.

На новому обході Дніпропетровська шляховики побудували, зокрема, три транспортні дворівневі розв'язки, шість шляхопроводів і міст через річку Мокра Сура.

Довжина першої черги південного обходу Дніпропетровська між автомобільними дорогами Знам’янка - Луганськ - Ізварине і Бориспіль – Дніпропетровськ - Запоріжжя, будівництво якої було завершене в 2011 році, становить 17,4 км.

Замовником будівництва виступала Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області.

Довідка УНІАН. «Укравтодор» у 2011 році планував відкрити 1500 км доріг загального користування, проте вже на середину грудня 2011 року було відкрито 1700 км нових і відремонтованих доріг.

У 2012 році "Укравтодор" планує відкрити рух на 2000 км автодоріг.

За даними відомства, у 2009 році рух було відкрито на 92 км доріг, а у 2010-му - на 973 км.