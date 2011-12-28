У Флориді помер шимпанзе, який знімався ще у фільмах про Тарзана

Шимпанзе на прізвисько Чита, який знімався у фільмах про Тарзана на початку 1930-х, помер в американському штаті Флорида у віці 80 років.

Як повідомляє «Газета.ру», про це йдеться на сайті видання Tampa Tribune.

За даними заповідника для приматів «Санкоаст» у місті Палм-Харбор, Чита помер 24 грудня від ниркової недостатності.

Як повідомила газету представник заповідника Деббі КОББ, Чита, який зіграв у 1932–1934 роках мавпу – друга Тарзана, за життя любив малювати пальцями, дивитися футбол по телевізору і слухати музику.

«Він не був шимпанзе, який доставляв багато клопоту», – сказала Д.КОББ.

За її словами, шимпанзе в дикій природі живуть від 25 до 35 років, а в зоопарках – до 45 років.