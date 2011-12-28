Іномарка на пішохідному переході на смерть збила вагітну жінку

У Рівному на пішохідному переході внаслідок наїзду іномарки вагітна жінка загинула, а її чоловіка госпіталізовано з травмами.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в області, трагедія сталася вчора, 27 грудня, близько 21-ї год. на нерегульованому пішохідному переході, що на перехресті вулиць Макарова та Вербової.

Чоловік, якого збив автомобіль, - головний редактор газети «Рівне-Ракурс», прес-секретар обласної організації ВО «Батьківщина» 38-річний Володимир ПОПИК. Його загибла 28-річна дружина Олена була на восьмому місяці вагітності.

Встановлено, що наїзд на них скоїв 29-річний житель Київської області, який керував автомобілем «Тойота-Камрі». Інші подробиці пригоди нині з’ясовують слідчі.

З діагнозом «політравма» та переломами кінцівок журналіст В.ПОПИК нині перебуває у реанімаційному відділенні центральної міської лікарні.

Водій іномарки тілесних ушкоджень не отримав. Його автомобіль доставлено на майданчик тимчасового утримання Рівненського міськвідділу УМВС.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), що передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.