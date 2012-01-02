Губернатор до загибелі пасажира таксі не причетний

Тернопільська обласна державна адміністрація спростовує інформацію про те, що голова ТОДА Валентин ХОПТЯН 31 грудня, напередодні Нового року, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це йдеться в офіційному повідомленні прес-служби ТОДА з приводу інформації, розповсюдженої на одному із місцевих сайтів. В інформації, яку згодом поширили інші Інтернет-ресурси, вказувалося, що 31 грудня у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю службового автомобіля В.ХОПТЯНА, причому один із учасників ДТП загинув.

«Згадане повідомлення перекручене й не відповідає дійсності. Голова Тернопільської обласної державної адміністрації разом із дружиною із 31 грудня перебував в гостях у родичів на Київщині. Підставою для поширення в Інтернет-ресурсах неправдивої інформації слугувало те, що у Хмельницькій області 31 грудня в дорожню пригоду потрапив автомобіль Toyota Land Cruiser, що належить одній із тернопільських комерційних структур», – йдеться у повідомленні прес-служби ТОДА.

У прес-службі також запевнили, що детальну інформацію про дорожню пригоду, що сталася у Чемеровецькому районі, звідки родом В.ХОПТЯН, правоохоронці повідомлять після її детального розслідування.

Як повідомляє Українська правда з посиланям на тернопільський інформаційний ресурс, ввечері 31 грудня на Хмельниччині сталася аварія за участі автомобіля губернатора Тернополя. За інформацією видання, прямуючи в напрямку Чемеровців, де живе В.Хоптян, "Toyota Land Cruiser" виїхала на зустрічну смугу і зіткнувся із таксі марки ВАЗ 2109.

Від отриманих травм загинув пасажир таксі. Водій "дев’ятки" перебуває в лікарні.

За неофіційною інформацією, автомобіль голови Тернопільської ОДА зник з місця події, а в автомобілі перебували губернатор Валентин Хоптян та його дружина, голова Гусятинської районної ради Надія Хоптян.

Як зазначається, автомобіль губернатора справді пошкоджений, але поширюється версія, що його зачепила вантажівка.

Джерела "Української правди" в міліції підтвердили інформацію про те, що в ДТП винна машина, яка перебуває у користуванні Тернопільської облдержадміністрації. За словами співрозмовника, водій таксі запам'ятав держномер джипа.

При цьому, як зазначило джерело, у таксі перебувало двоє пасажирів: чоловік помер на місці, а жінка і шофер госпіталізовані.

У міліції неофіційно підкреслили, що автомобіль, який залишив місце події, поки не знайшли.