На крокодилячій фермі має бути спеціальний план перехоплення

У Великобританії з`явилася перша ферма з розведення крокодилів, передає британський телеканал Скай Ньюз.

Ініціатором незвичайної для Великобританії, але опанованої в багатьох інших країнах технології став 36-річний фермер Енді Джонсон з містечка Олдхерст поблизу Кембріджа. Він завіз на свою ферму вісім нільських крокодилів завдовжки по вісім футів (близько 2,5 метрів) кожен, щоб вирощувати їх для отримання м`яса.

Бюрократичної тяганини на шляху розведення тропічних рептилій не виникло - ініціатива фермера була схвалена місцевою муніципальною радою. "Ми дали фермі "зелене світло". Головне - щоб тварини утримувалися під належним наглядом, не становили небезпеки для людей, а на випадок їх втечі був розроблений спеціальний план перехоплення", - наголосили місцеві чиновники. При цьому вони пообіцяли "ретельно моніторити розвиток подій".

Тим часом, з наймом персоналу для ферми виникли складнощі. "Це важко, оскільки є проблеми із страхуванням співробітників", - зізнався Джонсон.

Проте він сподівається, що з часом і в цьому питанні буде знайдений вихід. Крокодили містяться в захищеному місці і не становлять загрози місцевим жителям, зазначає фермер.

"Крокодилове м`ясо - велика рідкість на ринку, але я думаю, що попит на нього зростиме", - каже він.

РІА "Новости"