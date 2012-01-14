Водій, який в'їхав у натовп людей у Луганську, був «під кайфом»

12:55, 14 січня 2012
Разное
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Загинула студентка 2-го курсу

За результатами медичного огляду, водій, який вчора близько 20.15 на Театральній площі Луганська врізався у групу людей, перебував у стані одурманювання (сп’яніння), що викликане вживанням психоактивної речовини.

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, внаслідок ДТП 10 жителів Луганська 1993 -1997 р.н. отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до медичних установ міста. Загинула студентка 2-го курсу коледжу технології і дизайну Луганська.

Відносно водія 1982 р.н., Слідчим управлінням ГУМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого).

Водія затримано у порядку статті 115 КПК України.

Хід розслідування кримінальної справи перебуває на контролі прокуратури області.

Працівники прокуратури проводять перевірку органів УМВС України у Луганській області та місцевої влади щодо повноти заходів безпеки громадян під час святкових заходів.

Крім того, у зв’язку з тим, що водій, який скоїв ДТП, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху, прокуратурою області проводиться перевірка органів ДАІ, щодо повноти заходів, спрямованих на попередження протиправних діянь.

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