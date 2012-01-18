Водіїв маршруток перевірятимуть лікарі, психологи і ДАІ

У Херсоні водіїв маршрутних таксі перевірятимуть лікарі, психологи і ДАІ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона, міська влада вимагає від керівників фірм-автоперевізників посилити роботу з безпеки пасажирських перевезень на міських маршрутах.

Сьогодні пройшло засідання міського транспортного штабу у зв'язку із загибеллю 10-річного школяра під колесами херсонської маршрутки 13 січня.

Керівникам фірм-перевізників доручено провести детальний інструктаж водіїв щодо дотримання Правил дорожнього руху, посилити перевірку технічного стану транспортних засобів, які виходять на міські маршрути для перевезення пасажирів, і щоранку обов'язково проводити медичну перевірку водіїв.

Також перевізники зобов'язані провести психологічну перевірку водіїв на стійкість до стресів і недопущення конфліктних ситуацій із пасажирами та іншими учасниками дорожнього руху.

За дорученням мера Херсона працівники управління транспорту та зв'язку міської ради проводитимуть позапланові раптові перевірки маршрутів щодо виконання договірних відносин фірмою-перевізником і дотримання водіями правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня вранці в Херсоні маршрутка на пішохідному переході збила на смерть 10-річного хлопчика. За фактом загибелі школяра порушено кримінальну справу за частиною 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель людини).