Над Дніпром розгорнули 200-метровий прапор (фото)

У Києві відбулася акція Громадянський День Соборності «Україна єдина», під час якої активісти з'єднали береги Дніпра 200-метровим прапором України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Української соціал-демократичної партії (УСДП).

Як наголосила лідер Української соціал-демократичної партії, народний депутат України (фракція «БЮТ-Батьківщина») Наталія КОРОЛЕВСЬКА, «День Соборності - це прекрасна можливість продемонструвати єдність опозиційних сил та народу».

«Україна - єдина! Сьогодні ми всі разом! Влада хотіла поставити нас на коліна, але сьогодні - наші майдани по всій Україні. Сьогодні майдан - єдиний. Вони хочуть нас залякати. Юлію ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА, Сергія КОСТАКОВА - кращих з нас вони кидають до в'язниці. Вони судять нас за те, що ми хочемо жити за законом. За те, що створюємо робочі місця. За те, що ми платимо заробітні плати. Вони судять нас за те, що ми хочемо гідно жити у своїй країні», - заявила лідер УСДП Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, нинішній режим позбавляє чорнобильців, афганців, пенсіонерів останніх коштів для існування. «Вони уявили себе вищою владою. І хочуть правити вічно. Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє. Ми не дамо забрати нашу країну! У Конституції записано, що влада належить народу. Влада належить вам! Вони нас об'єднали. Тепер вони нас бояться. Так бояться тільки справжню силу та справжню владу. І це влада народу. Ми прийшли сюди, тому що ми єдині і ми солідарні. Хто не з ними, той з нами. І нас мільйони. Ми знаємо що робити. Це наш рік. Ми їх зупинимо і ми їх переможемо», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У свою чергу лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО зазначив, що День Соборності, як день єднання українського суспільства та звільнення від нинішньої влади, сьогодні святкується по всій Україні. «Нинішня влада намагається зробити все, щоб відібрати у народу державу. Нас продовжують намагатися роз'єднати. Але нікому це не вдасться. Український народ, українське суспільство вже настільки сильні, що ніхто не зможе наказати їм стати рабами. І та «хунта», яка зараз при владі, скоро піде. Відразу ж після парламентських виборів», - наголосив він.

Народний депутат України, лідер «Європейської партії України» Микола КАТЕРИНЧУК нагадав, що українське суспільство має цінувати кожну хвилину Незалежної Соборної України. «Сьогодні Україна не є вільною. ТИМОШЕНКО за ґратами, як і ЛУЦЕНКО, а через деякий час там будуть й інші політики, ті, які принципово стали на шлях опозиційності. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що якщо є Комітет опору диктатурі (КОД), то він повинен боротися проти диктатури та робити все, щоб нинішня влада пішла геть», - зазначив він.

Також під час акції був підписаний Маніфест громадянської солідарності. Його підписали: Н.КОРОЛЕВСЬКА, Євгеній СУСЛОВ (перший заступник голови УСДП – УНІАН), А.ГРИЦЕНКО, М.КАТЕРИНЧУК разом з громадськими лідерами.

Як зазначила у прес-службі, до участі у заході були запрошені і представники опозиційних сил. 19 січня всім учасникам КОД, а також «Удару» Віталія Кличка і «Громадянської позиції» А.ГРИЦЕНКА були направлені листи з пропозицією приєднатися до акції та підписати Маніфест громадянської солідарності.

Ініціаторами проведення Громадянського Дня соборності «Україна єдина» виступили громадські об'єднання, зокрема Громадянський рух «Вперед!», Всеукраїнський комітет «Наступ», громадська організація «Підприємці Поділля». Про участь в акції заявили організації з усієї України, зокрема Союз перевізників, Асоціація фермерів України, громадська організація «Діти війни», представники чорнобильського руху та козацтва.

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