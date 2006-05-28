Чому Затулін так нервував, коли говорив про ГУАМ

Послухав російські коментарі про саміт країн ГУАМ у Києві й щиро здивувався.

З одного боку, вони стверджують, що ГУАМ – це порожнє місце, пшик, нічого суттєвого, а з другого – так поливають брудом цей “пшик”, що аж соромно за деяких російських політиків.

Знервований російський діяч К.Затулін, коли коментував зустріч чотирьох президентів, аж слиною в телекамеру дрипався. Причому нічого раціонального, розумного сказати так і не зміг. Крім того, що все погано, Азербайджан ніякої нафти Україні та Молдові не дасть, бо не зможе транспортувати її в обхід Росії.

А Росія, слід розуміти, цього не допустить, бо що таке вільний ринок, конкуренція, цивілізовані економічні відносини, не знає.

Кремлівським діячам у кожній абревіатурі, де немає “Р” (тобто Росія) вбачається НАТО, вплив США, демократія, свобода... А це для них, судячи з усього, - смерть.

Після одкровень Затуліна по радіо включили заяву Путіна про те, що погляди Росії та Євросоюзу багато в чому співзвучні (це в контексті сочинського саміту)...

Ну що може бути спільного в поглядах Росії та Європи? Крім, хіба що, газової труби, за яку, вони, на Заході, власне й терплять Росію.

Петро Лещенко, м. Київ