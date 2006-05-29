П`єр Карден продає свою модну імперію

Знаменитий кутюрьє П`єр КАРДЕН має намір продати свою модну імперію. Про це метр моди заявив сьогодні журналістам.

84-річний модельєр стверджує, що зважився розлучитися зі своєю маркою не заради грошей, а з цікавості. «Я хочу продати її тому, що досягнув певного віку», — пояснив П.КАРДЕН.

Маючи перед собою приклад будинку «Діор», який, на думку класика французької моди, зараз абсолютно втратив свою природу, він вирішив «подивитися, що зроблять з маркою «П`єр Карден»». На оригінальну пропозицію вже відгукнулися три компанії — з Азії, Америки і Аргентини.

Раніше цей модний будинок продав близько 900 ліцензій, за якими шиється одяг, виготовляються парфуми, а також ручки, запальнички, мінеральна вода і навіть електроприлади. На думку аналітиків, широкий продаж П.КАРДЕНОМ ліцензій на свою марку, перш за все китайським виробникам, призвів до занепаду цього колись прославленого бренда. Адже далеко не всі фірми прагнуть підтримувати необхідні стандарти якості, зазначає ІТАР-ТАРС.