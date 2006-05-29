Двом потерпілим у ліфті Мінтрансу потрібна операція

У залізничній лікарні (ДОЛ №1) знаходиться 8 потерпілих з Мінтрансу в стані різного ступеня тяжкості, двом з них необхідне оперативне втручання. Про це повідомила УНІАН начмед лікарні Олена БРАТУСЬ.

За її словами, у тих, хто поступив, тяжких травм немає.

За даними приймального відділення цієї лікарні, всього один потерпілий був перенаправлений в Інститут нейрохірургії ім. Ромоданова на обстеження, крім того, одна пацієнтка направлена на обстеження в обласну лікарню.

За даними приймального відділення лікарні залізничників, усі 10 потерпілих, які спочатку поступили в лікарню, були при свідомості, середній вік потерпілих приблизно 20 років.