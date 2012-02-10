На кордоні з Румунією гріються водії вантажівок

У зв’язку з тимчасовим призупиненням пропуску вантажних транспортних засобів та автобусів на українсько-румунському кордоні створюються пункти для обігріву водіїв, які прямують до Румунії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України.

Як нагадали прикордонники, румунською стороною тимчасово призупинено пропуск вантажних транспортних засобів через сильні морози, потужні снігопади та ожеледицю.

За цих умов прикордонниками Чернівецького прикордонного загону у взаємодії із обласним управлінням МНС у Чернівецькій області створений пункт обігріву для учасників руху, які прямують через пункту пропуску «Порубне – Сірет (Румунія)». Для уникнення випадків обмороження або ж погіршення стану здоров’я у водіїв та пасажирів прикордонниками здійснюється цілодобове чергування для обігріву та надання кваліфікованої медичної допомоги.

Схожа ситуація склалась і на українсько-молдовському кордоні на напрямку «Рені – Джурджулешть (Молдова)», де більшість водіїв внаслідок складних метеорологічних умов змушені були припинити рух. Щоб не порушувати терміну транзиту слідування територією Молдови, який складає одну добу, учасники руху очікують покращення погодних умов на українській стороні. Працюючи під девізом «Український прикордонник – партнер учасника руху через кордон!», персоналом Державної прикордонної служби України проводиться роз’яснювальна робота з водіями для забезпечення комфортних умов під час перетину кордону, зазначається в повідомленні.