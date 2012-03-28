На парковці у Харкові згоріли три дорогі іномарки

У Харкові на парковці згорілі три автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, повідомлення про загоряння на одній із автопарковок по вулиці Героїв праці надійшло сьогодні близько 04.00.

На момент прибуття до місця виклику двох підрозділів МНС вогнем були охоплені автомобілі BMW, Volkswagen Golf тв Skoda Fabia. Крім цього, оплавились декоративні ковпаки коліс на автомобілі ВАЗ-2104, що стояв неподалік.

Пожежні загасили загоряння за допомогою піни о 04.25. Усі автомобілі, що постраждали від полум’я, стояли поруч. Інші автомобілі, котрі на цей момент перебували на території автомобільної парковки, не пошкоджені.

Зараз з’ясовуються причини пожежі.