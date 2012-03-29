Росія й Україна тепер можуть обмінюватися культурними філіями

Рада федерації РФ ратифікувала Угоду між Росією і Україною про діяльність інформаційно-культурних центрів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, документ встановлює міжнародно-правові рамки для відкриття і діяльності на умовах взаємності Російського центру науки і культури в Києві і Культурного центру України в Москві. Крім того, передбачена можливість відкриття філіалів Центрів чи їх представництв у інших містах обох країн.

«Це дуже важлива угода. Вона дозволить активізувати гуманітарні зв'язки Росії й України», - наголосила на пленарному засіданні палати голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко.

За оцінкою Комітету Ради федерації у міжнародних справах, «набуття чинності угоди відповідає інтересам Росії, оскільки дозволить вимагати від української сторони тих самих умов, які надані Культурному центру України в Москві, а також відкрити філіали Російського центру науки і культури в інших містах України, розширити інформаційну і гуманітарну присутність Росії в Україні».

Також в угоді окреслено коло завдань Центрів. Серед них - участь в реалізації програм міжнародної співпраці у сфері гуманітарних, науково-технічних, культурних та інформаційних зв'язків, ознайомлення зарубіжної громадськості з історією і культурою, сприяння розвитку взаємодії між творчими і культурно-освітніми організаціями двох країн, вивчення мов проживаючих у них народів.

Центри покликані сприяти розширенню контактів за лінією міжнародних, регіональних і національних урядових і неурядових організацій, встановленню і розвитку партнерських відносин між містами і регіонами Росії і України.

Діяльність Центрів здійснюється на некомерційній основі. Водночас для часткового відшкодування своїх витрат Центри можуть брати плату за заходи, які вони організовують, мати книжкові магазини, кафе і сувенірні кіоски для обслуговування відвідувачів, готельні приміщення для тимчасового проживання гостей, здавати в оренду свої приміщення. Центри також можуть продавати періодичні видання, книги, картини, інші матеріали і предмети, що безпосередньо мають відношення до заходів, які вони організовують, за умови, що вони не реалізовуватимуться через торгову мережу.

Центри звільняються від сплати митних платежів (за винятком митних зборів) щодо каталогів, плакатів, книг, картин та інших матеріалів, що ввозяться і не призначені для продажу, а також забезпечують роботу цих закладів, матеріалів і устаткування для їх будівництва. Митні пільги розповсюджуються і на устаткування, меблі, матеріали і транспортні засоби, які тимчасово ввозяться і демонструватимуться Центрами в рамках організовуваних ними заходів, а також будь-які інші матеріали або предмети, необхідні для функціонування Центрів. Полегшений режим митного оформлення розповсюджується на рухоме майно співробітників Центрів і членів їхніх сімей, що ввозиться і вивозиться.

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Угоду між Урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про заснування і умови діяльності інформаційно-культурних центрів було підписано в Москві 27 лютого 1998 року. Верховна Рада України ратифікувала Угоду 8 квітня 1999 року.

Культурний центр України було відкрито в Москві в 1999 році. На підставі договору купівлі-продажу між Культурним центром України і Фондом майна м. Москви від 23 листопада 1998 року українська Сторона одержала у власність будівлю за адресою: вул. Старий Арбат, будинок 9, будівля 1.

Російський центр науки і культури, що функціонує в Києві з 2007 року, розміщується на умовах оренди.