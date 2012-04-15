Суддя збив людину на мерседесі і відігнав машину до гаража

15 квітня до Нікопольського міськвідділу УМВС надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Шолохове - Орджонікідзе» виявлено труп.

Обстеженнянамісці,повідомляєсайтМістоНікополь,показало,що чоловік30-40років ставжертвоюДТП,атакож булизнайденічастинабампераі бічнедзеркало відМерседесасірогокольору.Далівходірозслідуваннязнайденота оглянутоавтомобіль зхарактернимиушкодженнями,атакожвстановлено особуводіятранспортногозасобу. Якз`ясувалося, автомобільналежитьжителюм. Марганець,однакфактичноним керувавсуддямістаОрджонікідзеГ., який скоївнаїздще 14числа,близько22.00 ізалишив місце події,післячогозаховававтомобіль угаражі.

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