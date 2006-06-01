Росіяни не пустили харизмата на ток-шоу - і молодці

Росіяни не пустили харизмата Сандея Аделаджа на ток-шоу - і молодці. Ні, я звичайно ризикую нарватися на окрики і обурення українофілів, але, повірте – суперечки марні. По суті: я українська буржуазна націоналістка, але готова знову і знову повторювати: нам треба вчитися у росіян захищати свої духовні цінності і свої християнські святині. У минулому мій духовний наставник, американець, священик-єзуїт, залюбований православ`ям, сказав: росіяни мають рацію, що поставили заслін цим духовним підробкам, адже після падіння залізної завіси до Росії стали ломитися всякого роду тоталітарні і нетоталітарні секти, які просто обвивали тих людей, що не окріпнули, не мають досвіду духовної праці. Російські спецслужби спочатку видали негласну заборону на всякого роду місіонерів, а потім прийняли чудовий закон «трьох релігій», згідно якого пріоритет в Росії мають православ`я, католицтво і іслам. Релігії, які одвіку присутні на цій землі і представників яких і зараз дуже багато. Прекрасний закон, який ми чомусь лаяли, кажуть, має свої аналоги в Німеччині і Франції. В усякому разі, там, свідки Єгови по квартирах не сновигають, а скромно тримають свої журнальчики, стоячи в переходах.

А у нас демократія... Про те, що таке секуляризація суспільства, урядовці не знають. Пройдисвіти, що ледве навчилися говорити по-російськи, учать нас, як правильно сповідати віру. На останній День Києва секта, відома на весь світ своїм кримінальним минулим і теперішнім, робить презентацію, як громадська добродійна організація, а кришнаїти на вулицях тикають нам ідоложертвенну погань, пропонуючи пообідати. Наших предків, ранніх християн, на кіл садили, козаки смерть приймали, щоб жертву ідолам не приносити. А ми деколи з одного незнання пробуємо їх мерзенну кашу. Та куди ж ми дивимося? Російські князі в стародавні часи їздили до Феодосія Печерського за благословенням. Наші нові правителі теж їздили, і Кучма, і Ющенко. Аби ще ввести легку допомогу рідним Україні церквям.

Навіщо нам потрібно це: алілуйя, підпишися, дай грошей, ти спасенний. Красені в костюмах, куплених за гроші своїх прихожан, виряджаються і ходять по модних клубах, чіпляючи спроможних клієнтів, пробачте, прихожан. Сандей Аделаджа, став мало не суб`єктом української політики, більш того – місіонером Помаранчевої революції. А можна ми свою революцію, свої демократичні цінності і свій економічний розвиток без вашої участі в Росії і країнах Європи уявимо? Тим більше, ви, пан Аделаджа, туди, здається, нев`їзний. І останнє, прошу не вважати мою рефлексію расизмом. Про всяк випадок повідомляю, ефіопів я вважаю своїми братами і сестрами, тому що Ефіопській православній церкви більш, ніж 900 років.

Маша Смірнова