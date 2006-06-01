Рятувальники виявили катер, який потонув у Дніпрі дві доби тому, повідомляє “5 канал”.

Проте тіла моториста, який перебував на судні, на борту затопленого катера водолази не знайшли.

Зараз чоловіка вважають зниклим безвісти. Обставини аварії наразі розслідує прокуратура. Рятувальники піднімуть судно з 12-метрової глибини лише після дозволу слідчих.

Як повідомлялося, трагедія сталася вночі 29 травня. Катер, який використовували при будівництві мосту через річку, зіштовхнулося з теплоходом "Ріверест-2". Пасажири судна не постраждали, а от човен пішов на дно разом із мотористом.