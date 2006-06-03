З Дніпра підняли катер, який зіткнувся з теплоходом

Вчора з 14.45 до 18.15 у Києві в районі будмайданчика Воскресенсько-Подільского мостового переходу був перекритий суднохідний фарватер Дніпра у зв’язку із проведенням водолазних робіт щодо підйому катера типу РМ-376, який 29 травня зіткнувся з теплоходом “Ріверест-2” і затонув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, о 17.45 катер підняли на поверхню і відбуксирували до затону.

Пошуково-рятувальні роботи проводилися спеціалістами ДП “Укрводшлях” та водолазами ДКП “Плесо”.

Станом на 3 червня доля матроса-моториста, який, імовірно, керував маломірним судном, залишається невідомою. Пошук людини триває.