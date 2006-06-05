У Київському зоопарку левиця загризла чоловіка, який пробрався у вольєр

У неділю, 4 червня, у київському зоопарку (вул. Зоологічна, 2) о 18.45 левиця загризла чоловіка, який пробрався до неї у вольєр.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в Києві, чоловік підійшов до огорожі «Острова тварин», прив’язав до неї з боку службового входу довгу мотузку і спустився вниз, опинившись таким чином серед хижаків.

За словами співробітників ЦГЗ, можливо, якби людина не робила різких рухів, з нею нічого б не сталося. Проте чоловік робив протилежне, внаслідок чого розлючена левиця схопила його за горло.

Як потім встановив судмедексперт, смерть людини настала практично миттєво.

Свідки трагедії у зоопарку почали кидати у вольєр палки, каміння, пляшки, щоб відволікти звірів, але це вже було марно. Встановлено, що загиблий - 45-річний громадянин України, уродженець Азербайджану. Причини, що спонукали його до цього вчинку, встановлюються.