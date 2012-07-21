Пенсіонер від пожежі стрибнув у вікно

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС України в Одеській області.

Як уточнили у відомстві, «бригада «швидкої допомоги», що прибула на місце події, надала першу допомогу потерпілому і доставила його до реанімаційного відділення 11-ї міської клінічної лікарні».

За даними МНС, «вогонь спалахнув на кухні в одній із квартир у будинку на вулиці Осипова – загорілося майно на площі 5 квадратних метрів. Пожежа була незабаром локалізована і згашена».