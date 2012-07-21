Пенсіонер від пожежі стрибнув у вікно
00:30, 21 липня 2012Разное
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В Одесі 63-річний пенсіонер, рятуючись від пожежі у власній квартирі, стрибнув з третього поверху.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС України в Одеській області.
Як уточнили у відомстві, «бригада «швидкої допомоги», що прибула на місце події, надала першу допомогу потерпілому і доставила його до реанімаційного відділення 11-ї міської клінічної лікарні».
За даними МНС, «вогонь спалахнув на кухні в одній із квартир у будинку на вулиці Осипова – загорілося майно на площі 5 квадратних метрів. Пожежа була незабаром локалізована і згашена».
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