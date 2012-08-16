Азаров відвідає Сорочинський ярмарок

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції після відкриття Сорочинського ярмарку повідомив губернатор області Олександр Удовиченко.

За його словами, керівництво області планує показати прем'єр-міністрові підприємство «Миргородкурорт» і ознайомити з оздоровчо-курортною базою регіону. Також М.Азаров відвідає підприємства Агропромислового комплексу області та Сорочинський ярмарок.

«На Сорочинському ярмарку прем'єр-міністр буде вперше. На Сорочинському ярмарку ми покажемо М.Азарову наші досягнення в промисловості та в сільському господарстві», - сказав О.Удовиченко.

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Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області офіційно відкрився Національний Сорочинський ярмарок. Цього року заявку на ярмаркування подали близько 1400 учасників. На ярмарку широко представлені продукти харчування і напої, одяг і взуття, вироби з хутра, текстильні товари, прикраси, садово-городній інвентар, сільгосптехніка і добрива, будівельні матеріали, мед, посуд. Вперше цього року організовано ціле містечко майстер-класів «Сорочинська майстерня», яких очікується більш як 20.