З тяжкими травмами госпіталізовано школярів, під яким обірвався міст

Сьогодні у Тростянці Сумської області троє школярів впали з мосту на залізничні колії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Сумській області, учні 7-го та двох 6-х класів загальноосвітньої школи №3 у складі близько 30 осіб разом з класними керівниками направились на екскурсію. Під час руху пішохідною частиною мосту над залізничними коліями під ними обірвалася залізобетонна плита розмірами 1,3 на 2,25 м. Три підлітки разом з плитою впали з висоти 8,7 м на залізничні колії, отримавши численні травми. Хлопчиків було госпіталізовано до Тростянецької центральної районної лікарні. Лікарі оцінюють стан підлітків як тяжкий. Один з потерпілих перебуває в реанімаційному відділенні, другий – у травматологічному, ще один – в операційному відділенні лікарні.

Міст у Тростянці був побудований у 1962 році.