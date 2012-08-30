У Севастополі обвалилися 70 метрів берегової лінії

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Севастополі, учора увечері в районі селища Кача обвалилося 70 метрів берегової лінії, «сотні тонн ґрунту обвалилися на пляжну зону, де зазвичай люблять відпочивати місцеві жителі; на щастя, через шторм у цей момент на пляжі людей не було, жертв вдалося уникнути».

Фахівці, які виїхали на місце події, при первинному обстеженні встановили, що осипання грунту сталося унаслідок складних погодних умов (сильний вітер і висока морська хвиля).

«Зараз 70 метрів берегової лінії завалено глиною, заввишки близько 25 метрів. У море гори землі, що обвалилася, виступають, приблизно на 7 метрів», - повідомляє ТУ МНС.

Втім, йдеться у повідомленні, «вже наступного дня після обвалу на пляжі Кача під прямовисними схилами загоряють відпочивальники, а поблизу заваленої берегової лінії граються діти».

У прес-службі зазначили, що таблички «Небезпечно! Обвали!», встановлені на всіх ділянках, де можливий схід грунту, не зупиняють місцевих жителів і вони продовжують відпочивати поблизу небезпечних ділянок.

ТУ МНС у Севастополі вкотре закликає жителів і гостей міста не піддавати своє життя небезпеці і триматися подалі від обривів.

У теруправлінні нагадали, що в липні минулого року в Качі також обвалися берег. Тоді відпочивальників врятував парапланерист, який з повітря побачив, що з обриву починає скочуватися каміння і закричав: «Рятуйтеся!».

Влітку 2005 року після рясних дощів на пляжі у районі Качі під обвалом загинула 16-річна дівчина, яка приїхала на відпочинок з Росії.