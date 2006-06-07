Зміна кольору волосся допомагає змінити життя

Чорний колір виражає прагнення до влади, рудий – пристрасть. Психолог журналу Ok salute: при фарбуванні волосся зростає самооцінка.

Підніміть руку ті, хто хоча б раз після сварки або розставання з партнером не робив що-небудь зі своїм волоссям. Це була або нова стрижка, або новий колір. "Ці зміни служать точним сигналом, попередженням про якісь зміни. Неначебто виникло бажання сказати: "Подивіться на мене, мені вже краще, я упевненіша, веселіша, вільніша", – говорить психолог Руджеро Сикуреллі і розкриває таємниці кольору волосся.

"Ті, хто вирішують стати блондинкою, роблять це заради більшої привабливості", – говорить Сикуреллі. Але будьте обережні, щоб не одержати зворотний ефект: відтінок може виявитися холоднішим, ніж в Уми Турман в "Убити Білла" і у Мерилін Монро в картині "Дехто любить погарячіше". "Чорний, навпаки, дуже агресивний. Жінка, що вибирає цей колір, ймовірно, має бажання одержати владу". Каштановий "спокійніший, він нагадує колір землі і природи". Рудий можна пов`язати з "прагненням до сильних емоцій, від пристрасті до люті".

Інопреса