А, може, без туристів Крим виграє?

Нещодавно хтось з оцих говірких російських політиків заявив, що через останні політичні події на півострів приїде значно менше російських туристів. Я уявляю, як такий прогноз може стривожити кримчан. Уявляю, але хочу зауважити, що Криму зменшення російських туристичних потоків піде лише на користь. Пояснюю чому. Ми всі любимо Крим, ми всі хочемо туди їздити, вбирати його красу, його пальми та море, і відчувати подих історії колись великої імперії. У Криму можна відпочивати все життя, і це не буде нудно, бо кожен клаптик його землі – це щораз інші легенди та перекази. Але нормальна людина не може платити такі гроші за такий сервіс, який пропонується у Криму. Кримчани непогано заробляють, але якість сервісу, який вони пропонують за ціну турецького чотиризіркового готелю, не витримує жодної критики. Ну для чого їм старатися, покращувати послуги, коли приїдуть туристи із Сумгаїту та Тюмені, а їм не обов’язково столи з ротангу, вони і на пластикових по три долари суп поїдять. Паразитуючи на невибагливості народу із Сибіру, кримський туристичний сервіс помалу загинається. А хтозна, може, коли зменшиться кількість російських “ведмежат”, готових за радянські пансіонати із його кашами та котлетами платити по сорок у.о. щодоби, то керівництво автономії, держави, малі й середні підприємці переорієнтуються на туристів з Німеччини. І тоді вже за ті сорок у.о. пляжі будуть впорядковані, квітів у приватних дворах побільшає, харчування у їдальнях стане більш вишуканим, пластикових меблів поменшає, у санаторіях перестануть давати морозиво замість йогуртів. А там, подивишся, й росіянам сподобається, до вищого рівня культури звикають швидко. Звичайно, будуть важкі часи й непопулярні кроки, на зразок, забрати у депутатів можливість на халяву відпочивати. Забирайте, вкладайте зекономлені гроші у інфраструктуру, але робіть щось із якістю ваших послуг.

Я уявляю обурення жителів, вже був Крим без НАТО , потім - Крим без сексу, а тепер давайте оголосимо ще Крим без туристів. Ні, не без туристів, просто оголосимо епоху якості у боротьбі за цивілізованого туриста. І побачите, це стане запорукою туристичного довголіття та абсолютної конкурентоспроможності півострова. Бо ж, насправді, немає для українця місця кращого для відпочинку, аніж Крим.

Олеся Довбуш