ЗМІ: У Росії затримали лідерку руху Femen

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу організації.

У Femen уточнюють, що вона арештована "співробітниками ФСБ і прикордонної служби Росії".

"У Гуцол відібрали документи, засоби зв'язку та конвоювали у невідомому напрямку", - зазначили в організації.