ЗМІ: У Росії затримали лідерку руху Femen
21:59, 16 листопада 2012Разное
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В аеропорту Пулково міста Санкт-Петербурга була арештована лідер українського жіночого руху Femen Ганна Гуцол.
Ганна Гуцол
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу організації.
У Femen уточнюють, що вона арештована "співробітниками ФСБ і прикордонної служби Росії".
"У Гуцол відібрали документи, засоби зв'язку та конвоювали у невідомому напрямку", - зазначили в організації.
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