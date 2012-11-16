ЗМІ: У Росії затримали лідерку руху Femen

21:59, 16 листопада 2012
Разное
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В аеропорту Пулково міста Санкт-Петербурга була арештована лідер українського жіночого руху Femen Ганна Гуцол.

Ганна Гуцол

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу організації.

У Femen уточнюють, що вона арештована "співробітниками ФСБ і прикордонної служби Росії".

"У Гуцол відібрали документи, засоби зв'язку та конвоювали у невідомому напрямку", - зазначили в організації.

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