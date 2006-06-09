Учені довели, що лебедина вірність - міф

Легендарна вірність лебедів викликає великі сумніви після відкриття, згідно з яким лебеді відносяться до украй нерозбірливих типів, які регулярно відлучаються з кубла і зраджують своїм партнерам.

Австралійські учені стверджують, що вони зруйнували образ лебедів як символу вічної любові, провівши ДНК-тести, які показали, що кожне шосте лебеденя є плодом зради.

"Лебедів одвіку шанували як символ вірності і відданості довжиною в життя, проте наша нова робота продемонструвала, що в їх середовищі процвітають зради", – заявив Рауф Малдер з Мельбурнського університету, який вивчає особливості спаровування австралійських чорних лебедів.

Зараз дослідники намагаються встановити, як грішним самкам вдається вислизнути від своїх партнерів, які славляться тим, що люто охороняють подруг.

Для цього в хвостове пір`я 60 самцям, що мешкають на озері в Альберт-парку в Мельбурні, зараз вбудовують особливі мікрочіпи. Таку ж кількість самок забезпечать мініатюрними пристроями стеження -декодерами. "Коли самець і самка злучаються, декодер самки виявляє мікрочіп в хвості самця, реєструючи його ідентифікаційний номер, а також час спаровування", – розповів Малдер.

"Всі злучки записуються в декодері, і можна буде одержати повний звіт про статеву поведінку протягом декількох тижнів".

З часом ця технологія дозволить намалювати повну картину поведінки лебедів.

Лебедів вивчають в рамках трирічного дослідження вартістю 80 тис. фунтів, замовленого Австралійською дослідницькою радою.

Інопреса