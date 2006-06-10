В Одесі вирішили поставити Леніна на місце

Виконавський комітет Одеської міської ради вирішив перенести пам`ятник Леніну з Куликового поля до парку Ленінського комсомолу. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому.

Як повідомив журналістам начальник управління з охорони об`єктів культурної спадщини Одеської міськради Володимир МЕЩЕРЯКОВ, необхідно змінити місцерозташування трьох об`єктів монументального мистецтва: пам`ятників академіку Глушку на Приморському бульварі, потьомкінцям на Єкатеринінській площі і Леніну на Куликовому полі.

Пам`ятник Леніну планується встановити в парку Ленінського комсомолу, потьомкінців - на верхній естакаді Одеського морського торгового порту або на перетині вулиць Приморської та Польського узвозу.

Пам`ятник Глушку одразу виглядав чужорідним тілом в ансамблі Приморського бульвару через свої стилістичні та архітектурні особливості, зазначив чиновник. «Цю скульптуру краще перенести на проспект ім. Глушка, який потребує елементарного благоустрою», - сказав він.

Одеса посідає друге місце в Україні за кількістю пам`ятників архітектури. Їх налічується майже 1400, повідомляє MIGnews.com.