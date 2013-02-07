Водій мотоцикла викопував дорожні знаки

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ в Миколаївській області.

Сьогодні вночі за порушення правил дорожнього руху інспектори дорожньо-постової служби затримали водія мотоцикла «Дніпро-11». Під час спілкування з водієм співробітники ДАІ побачили в бічному причепі металеві труби, які були схожі на стовпчики від дорожніх знаків. На питання про походження вантажу, водій почав помітно нервувати.

Після ретельного огляду співробітники ДАІ переконалися в тому, що в причепі мотоцикла були дорожні знаки з опорами.

Водій зізнався, що разом із товаришем на ділянці автодороги «Кіровоград - Платонове» демонтував 6 дорожніх знаків, серед яких були інформаційно-вказівні і кілометрові знаки. З дорожніх знаків правопорушник збирався зробити огорожу у себе на дворі в Арбузинському районі.

Водій, мотоцикл і вантаж були доставлені до Первомайського міськвідділу міліції.

Слідчим відділенням Первомайського МВ УМВМ України в Миколаївській області почато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 «Крадіжка». Санкція цієї статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до 3 років.