Злочинці на потоці крали "жигулі" на запчастини

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Сумській області, затримані, деякі з яких вже мали судимості за крадіжки, пограбування й угони, підозрюються у викраданні залишених без нагляду автомобілів ВАЗ.

За даними міліції, побачивши відповідну машину, злочинці відкривали її або буксирували автомобілем ЛуАЗ до гаража на околиці міста, де розбирали на вузли й деталі та відправляли потім на продаж. За січень і перші 10 днів лютого злочинці угнали таким чином вісім автомобілів. Знявши з автомобіля всі деталі на запчастини, викрадачі різали кузов й продавали на металобрухт.

Загалом вони завдали своїм жертвам збитків у розмірі кількасот тисяч гривень. Покарання для викрадачів за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.