Про заборону сексу, або Чому програли наші футболісти (жіночий погляд)

Спостерігаючи гру під час футбольного матчу між збірними України та Іспанії, глядачі в усьому світі, напевне, думали: і як ці хлопці потрапили на Чемпіонат світу?

Навіть українські коментатори вже після третього голу чухали в потилиці, протяжно промовляючи: “Та-а-кий рахунок не типовий для Чемпіонату....”

У цей момент до кімнати забіг мій товариш із радісним вигуком: “Я фактично багатій! Я поставив у тоталізаторі на 3:0. Це була ставка з чи не найвищим коефіцієнтом, бо ніхто на таке не сподівався. Я маю виграти купу грошей!”

“Не розганяйся - ще півгодини, й ситуація може бути ще гірша, – припустив інший уболівальник у нашій кімнаті. - Тоді ти не виграєш і не будеш такий веселий!” – додав він уже з надією в голосі (бо яка може бути радість, коли наші програють). Зрештою наші “не підвели” і позбавили радості мого товариша, пропустивши ще один гол.

А я сиділа й думала про таке. Чому цей твердолобий Блохін заборонив хлопцям займатися сексом?! Пам’ятаю публікацію в УНІАН про те, що тренер тримав команду в жорстких рукавицях, заборонивши контакти з дружинами та дівчатами ще задовго до початку матчів. Там же був коментар сексолога, який чітко дав зрозуміти: така заборона може бути корисною лише для фізично нерозвинутих, слабких чоловіків. А наші ж усі начебто нормальні, м’язисті й таке інше. За свідченням лікаря, секс міг слугувати для них додатковим тренуванням, допомогти позбутися тієї аритмії від спеки, про яку торочив сам Блохін, виправдовуючи результати матчу.

Можна уявити, що Блохін сподівався на сублімацію. А можна злостиво припустити, що він усе приміряє на себе, бо сам уже застарий для того, аби пам’ятати, як виростають крила за спиною після зустрічі з коханою людиною.

А після цього я подумала, що Сашу Шовковського погано тренує його нова дівчина. Він, напевне, гадав, що якщо впіймав чайника, кинутого нею в рекламі порошку, то й м’яч від іспанців упіймає. Я хотіла вигукнути: “Сашо, ти красунчик, але йди собі зніматися в рекламі, а на полі хай грає інший!”

А мій чоловік увечері так визначив причини програшу: “Суркіси винуваті! Не вкладають нічого в це діло, тільки бабло на цьому хочуть заробляти! Он відхопили грубі гроші за перехід Шевченка з “Мілану” до “Челсі” й хочуть, щоб він їм ще на полі бігав. А може, він не хоче вже бігати?..”

Аліса, Київ