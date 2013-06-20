Укртрансінспекція отримала право зупиняти машини для перевірки

Відповідну постанову Кабінету міністрів України №422 від 20 травня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, представник Укртрансінспекції має право зупинити ТЗ у разі порушення правил посадки-висадки пасажирів; порушення розміщення візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства з облаштування, експлуатації транспортного засобу з явними ознаками технічної несправності.

Також надано право зупинити ТЗ у випадку, якщо характер його руху викликає сумніви у можливості водія управляти ним; за відсутності номерних знаків на ТЗ, наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до здійснення ДТП.

Водій ТЗ зобов'язаний надавати на час перевірки посадовцю Укртрансінспекції документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги, передбачені порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, і починати рух тільки з дозволу посадовця інспекції.

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Перевірка одного транспортного засобу, згідно з постановою, проводиться упродовж не більш ніж однієї години.

У випадку, якщо при проведенні перевірки виявлені порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення; у разі виявлення порушення правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів складається акт і повідомляється відповідний підрозділ МВС.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 19 червня схвалив законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху», згідно з яким значно зростуть штрафи за руйнування доріг.

Розмір штрафу для водіїв становить від 30 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-680 грн), для посадовців, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 80 до 125 неоподатковуваних мінімумів (1360-2125 грн).

При повторному здійсненні упродовж року будь-якого з порушень штрафні санкції становитимуть: для водіїв – від 80 до 100 неоподатковуваних мінімумів (1360-1700 грн), для посадовців, громадян – суб'єктів господарської діяльності – від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів (8500-17000 грн).

Крім того, згідно із пропонованими змінами, Державтоінспекція разом з посадовцями Укртрансінспекції або окремо отримають право зупиняти транспортні засоби для здійснення габаритно-вагового контролю.