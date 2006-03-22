У ”Нашій Україні” назріває розкол?

Спочатку Президент багатозначно промовчав, "відповідаючи" на запитання журналістів про можливість парламентської коаліції НУ + "Регіони". Потім Янукович заявив, що єднатиметься після виборів зі справжніми патріотами. Водночас примиренські натяки звучали з помаранчевого табору. Потім Тимошенко публічно висікла Ющенка, натякнувши на майбутній союз. Потім Безсмертний заперечив можливість коаліції...

Ми стаємо свідками розколу НСНУ. Одна частина виступає за блокування з януковичами, друга каже: ні за що...

Бізнес-оточення Президента в особі Жванії, Порошенка, Третьякова та інших мислить більш раціонально. Їм байдуже, як "нашоукраїнсько"-"регіональна" коаліцію сприйме помаранчевий електорат. Для них головне - стабільність і сфери впливу. Схоже, такої ж думки дотримуються і в таборі Ахметова. Вони не дуже переймаються переживаннями біло-голубого населення Донбасу, яке досі щиро вірить в наколоті апельсини.

Але, напевне, в таборі "Нашої України" знайдеться чимало противників можливого об`єднання з "Регіонами". Роман Безсмертний - один із них. Щоправда, важко повірити, що Рома справді прагне домовитися з Юлею, яку він вважає, за його ж словами, аферисткою. Але й до "Регіонів" у нього душа не лежить. Бо він добре знає, як це може позначитися на суспільних настроях. Тож не виключено, що після виборів у парламенті з`явиться щонайменше два крила "Нашої України": одне - чисто помаранчеве і друге - з домішками біло-синього.

Нова Конституція не дозволяє депутатам виходити з фракції, то не буде дива, якщо хтось на знак протесту проти можливого гуртування НУ з "Регіонами" покладе депутатський мандат.

Але напевне це буде не Роман Безсмертний.