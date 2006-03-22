У ”Нашій Україні” назріває розкол?
Спочатку Президент багатозначно промовчав, "відповідаючи" на запитання журналістів про можливість парламентської коаліції НУ + "Регіони". Потім Янукович заявив, що єднатиметься після виборів зі справжніми патріотами. Потім Тимошенко публічно висікла Ющенка, натякнувши на майбутній союз. Потім Безсмертний заперечив можливість коаліції... Ми стаємо свідками розколу НСНУ. Одна частина виступає за блокування з януковичами, друга каже: ні за що...
Спочатку Президент багатозначно промовчав, "відповідаючи" на запитання журналістів про можливість парламентської коаліції НУ + "Регіони". Потім Янукович заявив, що єднатиметься після виборів зі справжніми патріотами. Водночас примиренські натяки звучали з помаранчевого табору. Потім Тимошенко публічно висікла Ющенка, натякнувши на майбутній союз. Потім Безсмертний заперечив можливість коаліції...
Ми стаємо свідками розколу НСНУ. Одна частина виступає за блокування з януковичами, друга каже: ні за що...
Бізнес-оточення Президента в особі Жванії, Порошенка, Третьякова та інших мислить більш раціонально. Їм байдуже, як "нашоукраїнсько"-"регіональна" коаліцію сприйме помаранчевий електорат. Для них головне - стабільність і сфери впливу. Схоже, такої ж думки дотримуються і в таборі Ахметова. Вони не дуже переймаються переживаннями біло-голубого населення Донбасу, яке досі щиро вірить в наколоті апельсини.
Але, напевне, в таборі "Нашої України" знайдеться чимало противників можливого об`єднання з "Регіонами". Роман Безсмертний - один із них. Щоправда, важко повірити, що Рома справді прагне домовитися з Юлею, яку він вважає, за його ж словами, аферисткою. Але й до "Регіонів" у нього душа не лежить. Бо він добре знає, як це може позначитися на суспільних настроях. Тож не виключено, що після виборів у парламенті з`явиться щонайменше два крила "Нашої України": одне - чисто помаранчеве і друге - з домішками біло-синього.
Нова Конституція не дозволяє депутатам виходити з фракції, то не буде дива, якщо хтось на знак протесту проти можливого гуртування НУ з "Регіонами" покладе депутатський мандат.
Але напевне це буде не Роман Безсмертний.