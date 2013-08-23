У Баку до смерті забили педофіла

Самосуд був учинений над 33-річним чоловіком, який приставав до сина одного з жителів селища, повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт Haqqin.az.

За даними ресурсу, він заманив хлопчика до себе на подвір'я (обіцявши показати цуценят), а потім «вчинив дії сексуального характеру». За іншою версією, до ґвалтування справа не дійшла: хлопчикові вдалося вирватися, він прибіг додому і поскаржився батькові. Той зібрав сусідів, друзів і вирушив до кривдника, щоб власноруч покарати.

Винуватця жорстоко побили. Потім, за словами очевидців, «наділи на нього ошийник і довго тягали по вулицях». У результаті його забрали поліцейські.

За інформацією Haqqin.az, потерпілий, якого доставили в будинок його родича, пізніше помер від отриманих травм. Тим часом Vesti.az, посилаючись на результати судово-медичної експертизи, стверджує, що причиною смерті стало отруєння. У поліції у зв'язку з цим припустили, що потерпілий покінчив з собою.

Порушено кримінальну справу. Троє мешканців селища, які брали участь у побитті, затримані.