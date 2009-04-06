У Росії у 2008 р. до суду подано 124 тис. споживчих позовів

Кількість споживчих позовів в Росії стрімко збільшується, а за вивіскою товариств захисту прав споживачів найчастіше маскується юридичний бізнес. Разом з тим, розвинутися до західних масштабів йому заважає судова практика: стягнути крупні суми за моральний збиток поки не вдається. І навіть якщо суд виграний, часто компаніям вдається ігнорувати його рішення. Про це пише російський журнал “Деньги”.

За даними судового департаменту Верховного суду РФ, кількість споживчих позовів збільшується з кожним роком приблизно на 30%. У 2007 році було зафіксовано близько 95 тис. позовів споживачів до компаній, що пропонують товари і послуги. У 2008-му — вже 124 тис., з них 68 тис. — на користь споживачів. Збільшується число позовів і до фінансово-кредитних установ: майже 14 тис. в 2008 році проти 10 тис. в 2007-му, причому минулого року 10 тис. судових розглядів закінчилися на користь клієнта.

"За статистикою, приблизно 10% потерпілих в Росії споживачів звертаються до суду, - цитує видання Віру ГРЄХОВУ, юриста-експерта "Товариства захисту прав споживачів "Резонанс".

Разом з тим, кількість задоволених позовів у рази менша за загальну кількість самих позивань.

Споживачі з подібним судовим досвідом скаржаться на неможливість одержати гроші навіть після перемоги в суді.

"Пластична операція" на юрособі — поширений прийом компаній, не охочих платити. Іноді фірма чекає, поки накопичиться десяток-другий позовів, перш ніж змінити реєстрацію, щоби не йти на такий радикальний крок суто через одну справу. За офіційними даними, виконується лише близько 50% судових рішень, - відзначає В.ГРЄХОВА.— На нашу думку, ця цифра удвічі менша”.