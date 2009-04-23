У Росії захисники прав споживачів подали до суду на “ВимпелКом”

Російське товариство захисту прав споживачів "Громадський контроль" звернулося з позовом у Савелівській районний суд Москви на оператора зв`язку "Вимпелком" (торгова марка "Білайн") за використання у договорах на стільниковий зв`язок занадто дрібного шрифту, повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу “Громадського контролю”.

"Предметом позову є порушення прав споживачів, допущені цим оператором при оформленні договорів про надання послуг зв`язку. Позов був поданий після аналізу численних скарг і звернень споживачів", - ідеться у прес-релізі.

Як наголошується у повідомленні, текст договору на обслуговування "Білайн" займає усього один стандартний аркуш паперу формату А4. "Зроблено це за рахунок катастрофічного зменшення розміру шрифту - його висота складає всього лише пів міліметра. Більш того, в пунктах продажів послуг "Білайн" договори копіюють на ксероксі, що приводить до того, що текст другої і третьої копій договору взагалі перетворюються на чорні горизонтальні смуги. Щоб розібрати текст і вникнути в умови договору, потрібно в буквальному розумінні користуватися лупою", - відзначається у повідомленні. На думку позивачів, через нечитабельний шрифт з’ясувати всі умови договору у момент його укладання стає неможливо. При цьому, товариство посилається на вимоги до оформлення технічної документації, згідно з якими, "розмір шрифту має бути не менше півтора міліметра". "Компанія "ВимпелКом" зменшила шрифт договору настільки, що потенційний абонент фізично не може побачити зміст всіх його умов. Тим часом, ряд умов можуть виявитися для споживачів дуже важливими", - йдеться у прес-релізі.

Наприклад, пункт 3.2 договору компанії говорить про те, що про свою повну або часткову незгоду на зміну умов договору абонент повинен повідомляти оператора у письмовій формі. Пункт 3.4 вимагає письмової заяви абонента, але вже у разі незгоди на передачу його персональних даних і інформації про невиконаних ним грошових зобов`язань організаціям, що стягують ці заборгованості від імені оператора. "Згідно з іншим пунктом, оператор має право продовжувати надавати абонентові послуги навіть за наявності нульового балансу рахунку. Виходить, що абонент через якісь причини вчасно не проконтролював свій баланс, може залізти в борги, сам цього не знаючи", - зауважується у повідомленні.

Наголошується, що у разі, якщо “Громадський контроль” виграє судовий процес, у абонентів "Білайн", що понесли небажані витрати через те, що вони не змогли розглянути всі умови договору через дрібний шрифт, з`явиться можливість повернути ці кошти.

"Ми не одержували копії позову, тому не можемо дати детальний коментар", - повідомила РИА Новости прес-секретар "Вимпелкома" Ксенія КОРНЄЄВА. За її словами, законом не визначений можливий шрифт договору. "Договір розміщений на сайті у вільному доступі. Абонент має можливість поставити питання продавцеві при укладенні договору, а також просити роздрукувати договір з великим шрифтом", - сказала вона.