У Вінниці відкрилася виставка карт XV-XVIII століть

09:23, 27 квітня 2009
Права споживачів
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На них зображена територія України

У Вінниці відкрилась виставка карт XV-XVIII століть, які зображують територію України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН організатори, виставка під назвою "Terra Ucraina" відкрилася в Обласному краєзнавчому музеї і триватиме до 24 травня.

Експозиція виставки складається з кількох тематичних частин: "Птоломеїв спадок", який представлено середньовічними картами, укладеними згідно із вказівками цього давньогрецького астронома і картографа; карти Литовсько-Польської доби початку XVII століття, що зображують територію України або її окремі частини до того, як вийшли друком картографічні роботи французького інженера і картографа Гійома де Боплана; карти на основі напрацювань Гійома де Боплана, які вперше донесли до європейців інформацію про існування політико-територіального утворення під назвою "Україна", а також карти, присвячені воєнним подіям, що відбулись теренам України в першій половині XVIII століття.

Виставку побудовано так, щоби можна було простежити послідовність появи на старовинних картах окремих українських територій внаслідок накопичення й опрацювання знань тогочасними картографами про терени, на яких постала сучасна Україна.

Карти, відібрані для виставки, належать до приватних зібрань, повідомили організатори.

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