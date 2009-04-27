Влітку в Ялті відпочивальники зможуть подивитися льодове шоу
11:00, 27 квітня 2009Права споживачів
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За участю відомих фігуристів і акторів
Цього літа в Ялті відпочивальники зможуть подивитися льодове шоу за участю відомих фігуристів і акторів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі мерії Ялти.
«Льодове шоу зірок «Ялта Ice» пройде під час туристичного сезону 2009 року – в період з червня по серпень – на центральній набережній Ялти. Там збудують арену з катком, трибунами, інфраструктурою.
«Шоу унікальне, адже воно проходитиме на справжньому льоду на відкритому майданчику влітку», – відзначили в мерії.
Учасниками «Ялта Ice» стануть фігуристи зі світовим іменем і зірки кіно, театру і шоу-бізнесу.
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