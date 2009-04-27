Встановлено рекорд з надсилання SMS: 217 тис. на місяць

Двоє друзів з американського штату Пенсільванія, 29-річний Нік Андес і 30-річний Дуг Клінгер, за місяць відправили один одному 217 тисяч SMS-повідомлень, або 7 тис. SMS на день або 583 SMS на годину, повідомляє tsn.ua.

Андес та Клінгер одержали рахунок за на 26 тис доларів. Проте рекордсмени заявили, що виставлений рахунок – вочевидь помилка, оскільки їх телефони підключені до безлімітних смс-тарифів T-Mobile. За словами Ніка, більшість повідомлень складалася з короткої фрази або одного слова на кшталт LOL або Hello.

Представники T-Mobile пізніше заявили, що вони не стягуватимуть оплату з рекордсменів, і що рахунки їм були відправлені помилково.Попередній рекорд був встановлений мешканцем Індії Діпаком Шармой в 2005 році. Він за місяць відправив 182 тисячі текстових повідомлень.

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