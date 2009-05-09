Американці створили пластик-хамелеон

Американським дослідникам з Університету штату Ілінойс вдалося створити пластик, який міняє колір під час прикладання до нього значної механічного навантаження.

Про це повідомляє Science NOW, а стаття учених з`явилася в журналі Nature.

Дослідники планують використовувати новий матеріал для створення покриттів, які сигналізуватимуть про критичну напругу у різних конструкціях.

У рамках дослідження вчені помістили в еластичний пластик так звані механофори – молекули, у яких під впливом механічної напруги відбувається перегрупування хімічних зв`язків. Зовні це виражається зміною кольору. Отриманий у результаті експерименту матеріал при сильному натяганні міняв колір. У своїй роботі дослідники змусили оранжевий пластик червоніти.

У минулому дослідникам вдалося досягати подібного результату за умов, коли молекули-механофори були розчинені у певному сполученні. Тоді механічне навантаження створювалося потужним ультразвуком.

Учені сподіваються, що їх відкриття знайде широке застосування. Наприклад, подібним пластиком можна укривати балки мостів. Тоді червоний колір сигналізуватиме про критичне навантаження.

Крім цього, у майбутньому вчені сподіваються отримати з механофор складніші молекули, які під впливом механічної напруги не тільки мінятимуть колір, але й стануть вивільняти певні хімічні сполуки. Теоретично це дозволить створювати матеріали, властивості яких мінятимуться під впливом механічного навантаження.

За матеріалами "Газета по-киевски"