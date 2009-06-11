Німецька компанія підготує проект розрахунку тарифів на ЖКП в Україні

Німецька компанія SIV.AG, що надає консалтингові послуги і є розробником програмного забезпечення для підприємств житлово-комунального господарства й енергетики, має намір реалізувати в Україні проект з розрахунку тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з міжнародного комерційного розвитку SIV.AG Хайнер ШПРУНК на конференції «Поетапний процес реформування житлово-комунального господарства: вимоги та умови».

За його словами, компанія зараз веде переговори про впровадження проекту автоматизованого розрахунку тарифів на ЖКП у Вінниці на 500 тис. особових рахунків.

Крім того, SIV.AG розробила восьмирічний бізнес-план з реформування системи водопостачання в Донецьку на суму 700 млн. євро.

Х.ШПРУНК також зазначив, що два роки тому компанія домовилася з Володимиром РИБАКОМ, який тоді був міністром з питань житлово-комунального господарства, про створення українського національного стандарту ЖКГ. Проте через відсутність фінансування розроблення стандарту проект так і залишився нереалізованим.

Сьогодні SIV.AG шукає можливості для фінансування інфраструктурних проектів за допомогою німецьких інститутів в Україні.

Крім того, колишній федеральний міністр транспорту та зв`язку Німеччини Гюнтер КРАУЗЕ зазначив, що для реформування ЖКГ в України є можливість залучення кредитів у Євросоюзу на 10 років під 2,155% річних в євро/дол. за наявності 35% власних коштів, без сплати відсотків під час надання кредиту.

Водночас перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Олександр МАЗУРЧАК сказав, що для впровадження системи автоматизації обліку, яку пропонує німецька компанія, необхідна зацікавленість і міст, і людей, які вимагали б встановлення лічильників води і тепла.

«Сьогодні всі лічильники, які ми встановлюємо в Україні, передбачають можливість об`єднання в систему обліку, їх подальшу диспетчеризацію і зведення, як пропонує німецька сторона, в єдину систему», – уточнив він.

О.МАЗУРЧАК зазначив, що цього року проект німецької компанії запроваджуватиметься на окремих територіях, зокрема, у Донецькій області, яка виявилася найбільш підготовленою.

Перший заступник міністра додав, що цього року всі області мають створити регіональні програми модернізації систем теплозабезпечення, а всі міста – розробити схеми теплозабезпечення.

За оцінками О.МАЗУРЧАКА, для впровадження системи автоматизованого розрахунку тарифів на ЖКП у всій Україні потрібно «максимум три роки».

«Я вам гарантую, що наступного року вже буде масований прорив»», – додав він.