Богословська: cтворення зернового пулу вигідне

Народний депутат України Інна Богословська вітає ініціативу створення зернового пулу - об`єднання трьох країн-експортерів зерна - України, Росії і Казахстану з метою максимально активно протидіяти продовольчій кризі. Про це народний депутат заявила на Першому всесвітньому зерновому форумі, який відбувся 6-7 червня в м. Санкт-Петербург (РФ).

"Зміна клімату, зменшення ареалів посівних площ, значні коливання цін на зерно ведуть світ до продовольчої кризи. Протистояти йому можна тільки одним способом – створивши пул великих країн-експортерів зерна", - заявила І.Богословськая, слова якої наводить прес-служба народного депутата.

За її словами, об`єднавши свої зусилля, Україна, Росія і Казахстан можуть завоювати близько 30% світового ринку експорту зерна. "Так, у нас є посівні площі, але в цілому в наших країнах сільське господарство слабо індустріалізоване – немає необхідної аграрної інфраструктури, добірного селекційного фонду. Не вирішивши ці питання, ми не зможемо увійти до числа провідних продовольчих країн світу", - переконана І.Богословська.

Крім того, відзначила вона, створення зернового пулу дасть змогу більше заробляти селянам. "Не секрет, чим більший врожай, тим менше одержують доходу ті, хто безпосередньо його вирощує. Це погано. У такому разі у людей немає мотивації", - підкреслила народний обранець.

Разом із тим, говорить І.Богословська, в реалізації даної ініціативи повинні бути зацікавлені країни ЄС. "Ми потребуємо якісної сільськогосподарської техніки, елеваторів, сховищ, і європейські країни можуть створювати в Україні, Росії і Казахстані спільні підприємства по виробництву с/х техніки", - говорить І.Богословська.

Між тим, народний депутат акцентувала увагу на тому, що зернові ринки в Україні, Росії і Казахстані регулюються по-різному. "В Україні інший ринок, ніж у Росії і Казахстані, і для нас ефективнішим буде механізм індикативних цін, податкової стимуляції", - відзначає І.Богословська.

Як повідомили у прес-службі народного депутата, ідея створення зернового пулу знайшла підтримку на Першому всесвітньому зерновому форумі, що відбувся минулого тижня у Санкт-Петербурзі. Зокрема, міністр сільського господарства Росії Олена Скриннік заявила, що ринкові позиції України, Росії і Казахстану слід підкріпити серйозними інвестиціями в інфраструктуру, створивши міцний фундамент для довгострокової конкурентоспроможності зерна з Чорноморського регіону. Її підтримали міністр аграрної політики України Юрій Мельник і замміністра сільського господарства Казахстану Арман Евнієв: вони заявили, що створення пулу трьох країн дозволить підсилити їх роль на світовому зерновому ринку.