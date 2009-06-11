Кабмін обмежив рентабельність млинів і пекарів

Кабінет Міністрів України встановив рентабельність виробництва пшеничного борошна вищого, першого і другого гатунків, житнього обдирного борошна на рівні не більш ніж 10%, хліби масових сортів – не вище ніж 12%.

Як сказано в повідомленні прес-служби Міністерства економіки України, відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду 10 червня.

Постановою передбачається, що в 2009 році максимальне щоквартальне збільшення рівня рентабельності виробництва хліба не повинно перевищувати 3% її фактичного рівня за попередній звітний період.

Також Кабмін відмінив повноваження місцевих органів виконавчої влади із встановлення рентабельності виробництва борошномелів і пекарів.

Крім того, постановою відміняється граничний розмір торгової надбавки в розмірі не вище ніж 15% без урахування витрат на транспортування в міжміському сполученні і надання місцевим органам виконавчої влади повноважень з визначення розмірів граничних постачально-збутових роздрібних надбавок і роздрібної надбавки до оптово-відпускної ціни виробника.

Крім того, скорочено кількість найменувань соціально значущих продовольчих товарів, ціни на які регулюють місцеві органи влади.

У даному списку: борошно пшеничне вищого й першого гатунків, хліб, гречана і манна крупи, м`ясо птиці, варені ковбаси, сосиски, сардельки, коров`яче питне (пастеризоване) молоко жирністю від 2,5% до 3,2%, кисломолочний сир жирністю до 9%, сметана жирністю до 20%, вершкове масло жирністю до 80%, курячі яйця, цукор-пісок, соняшникова олія.

Також Кабмін затвердив Порядок декларування зміни для опотово-відпускних цін на продовольчі товари. Порядок передбачає обов`язкове декларування зміни для оптово-відпускних цін безпосередньо виробниками продукції в разі їх збільшення впродовж місяця більш ніж на 1% з відстроченням такої зміни на 1 місяць (зараз декларувати зміни цін повинні також оптові реалізатори), спрощення процедури декларування (без отримання висновку органів держконтролю за цінами), скорочення переліку документів, які надаються в облдержадміністрації або міськадміністрації (пояснювальна записка для обгрунтування зміни оптово-відпускних цін, калькуляція собівартості і проект декларації зміни для оптово-відпускних цін).

«Реалізація документа сприятиме забезпеченню рівних умов для розвитку всіх підприємств агропромислового комплексу і гарантуватиме продовольче самозабезпечення країни в умовах фінансової кризи», – переконаний міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.